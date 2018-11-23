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Минфин планирует ввести трехлетнее бюджетирование до конца 2018 года

Новости » Экономика    23.11.2018 - 12:49
Минфин планирует ввести трехлетнее бюджетирование до конца 2018 года
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

В Украине введут среднесрочное бюджетирование

Министерство финансов планирует ввести трехлетнее планирование бюджета до конца 2018 года. Об этом сегодня во время брифинга сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"В наших планах ввести его (трехлетнее бюджетирование) еще до конца этого года", - сказала она.

По словам Маркаровой, со следующего понедельника ожидается завершающий этап работы специальной рабочей группы по внедрению среднесрочного бюджетирования.

"С понедельника у нас начинает активно работать, завершать свою работу рабочая группа на базе Комитета по вопросам бюджета по доработке изменений в бюджетного Кодекса относительно внедрения среднесрочного бюджетирования. И я надеюсь, что мы завершим этот год принятием бюджета, который уже принят у нас в рекордно быстрые сроки, а принятием как раз изменений в Бюджетный кодекс и введением трехлетнего бюджетирования", - отметила министр.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. До этого она исполняла обязанности министра.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

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