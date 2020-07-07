В Минэкономики допускают снижение учетной ставки НБУ ниже уровня инфляции

Фото: Игорь Петрашко

Сейчас учетная ставка составляет 6%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) ниже уровня инфляции.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в возможном снижении учетной ставки "нет никаких проблем".

"Я считаю что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция", - сказал он.

Он добавил, что снижение учетной ставки до 6% годовых - положительный шаг для экономики Украины, однако запоздалый.

"Снижение до 6% - хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода тому, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года", - отметил глава Минэкономики.

Напомним, в июне Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых для поддержки экономики.

До этого, в апреле, учетная ставка была снижена с 10% до 8% годовых.

Ранее в НБУ заявляли, что снижение учетных ставок стало возможным благодаря низкой инфляции и стабильности на валютном рынке, а в перспективе это должно привести к снижению ставок по кредитам.