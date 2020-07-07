У Мінекономіки допускають зниження облікової ставки НБУ нижче рівня інфляції

Фото: Ігор Петрашко

Зараз облікова ставка становить 6%

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Національного банку України (НБУ) нижче рівня інфляції.

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у можливому зниженні облікової ставки "немає жодних проблем".

"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижчою, ніж інфляція", - сказав він.

Він додав, що зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки України, проте запізнілий.

"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити пів року тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося у четвертому кварталі минулого року", - зазначив глава Мінекономіки.

Нагадаємо, в червні Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних для підтримки економіки.

До цього, у квітні, облікова ставка була знижена з 10% до 8% річних.

Раніше в НБУ заявляли, що зниження облікових ставок стало можливим завдяки низькій інфляції та стабільності на валютному ринку, а в перспективі це повинно привести до зниження ставок по кредитах.