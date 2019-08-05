Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

Фото: Минфин (Виталий Носач/РБК-Украина)

​​​​​​​В министерстве отметили, что расходы общего фонда госбюджета были ниже плановых

Министерство финансов Украины заявило о готовности к пиковым выплатам в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, по оперативным данным Госказначейства о выполнении бюджета за семь месяцев, доходы общего фонда Государственного бюджета составили 584,1 млрд грн, что составило 97,4% от росписи.

"Несмотря на высокую ликвидность ЕКС и финансирование социальных расходов в соответствии с зарегистрированными обязательствами, вследствие экономии расходов на обслуживание долга из-за укрепления гривны, а также из-за задержек главными распорядителями с подготовкой и утверждением документов, расходы общего фонда Государственного бюджета были ниже плановых", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн. Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов, в области управления ликвидностью этого года", - заверили в Минфине.

Кроме того, в министерстве указывают, что по прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн по номинированным в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты в иностранной валюте).

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2019 года составил 2 102,41 млрд грн или 80,35 млрд долларов. Таким образом, в течение июня сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 4,15 млрд грн, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,96 млрд долларов.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года долги на сумму 133,81 млрд грн. В частности, в июле-сентябре необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего долга.