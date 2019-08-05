Мінфін заявив про готовність до пікових виплат у вересні

Фото: Мінфін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві зазначили, що видатки загального фонду держбюджету були нижчими за планові

Міністерство фінансів України заявило про готовність до пікових виплат у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, за оперативними даними Держказначейства про виконання бюджету за сім місяців, доходи загального фонду Державного бюджету склали 584,1 млрд грн, що становило 97,4% від розпису.

"Незважаючи на високу ліквідність ЄКР та фінансування соціальних видатків відповідно до зареєстрованих зобов’язань, внаслідок економії видатків на обслуговування боргу через зміцнення гривні, а також через затримки головними розпорядниками із підготовкою та затвердженням документів, видатки загального фонду Державного бюджету були нижчими за планові", - сказано у повідомленні.

"Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 76,8 млрд грн. Накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу в найближчі місяці, що дещо пом’якшує виклики, які стоять перед Міністерством фінансів, у сфері управління ліквідністю цього року", - запевнили у Мінфіні.

Крім того, у міністерстві вказують, що за прогнозними розрахунками до кінця 2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу потрібно спрямувати в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за номінованими в гривні ОВДП, а решта виплати в іноземній валюті).

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України за станом на 30 червня 2019 року склав 2 102,41 млрд грн або 80,35 млрд доларів. Таким чином, протягом червня сума боргу України скоротилася у гривневому еквіваленті на 4,15 млрд грн, а в доларовому еквіваленті виросла на 1,96 млрд доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна повинна заплатити в третьому кварталі 2019 року борги на суму 133,81 млрд грн. Зокрема, в липні-вересні необхідно виплатити 74,41 млрд грн державного внутрішнього боргу та 59,40 млрд грн зовнішнього боргу.