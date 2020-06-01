Минфин заявил о 100%-м выполнении госбюджета в мае

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Измененный бюджет выполняется значительно лучше

В мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 63,9 млрд грн. Таким образом роспись выполнена на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

По данным пресс-службы, с учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%.

Из основных тенденций мая 2020 года в Минфине отметили следующее:

- роспись по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнена на 0,1 млрд грн;

- показатель по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;

- роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;

- на 99,8% выполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн;

- 0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Национальный банк (НБУ) прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.

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Автор: Александр Белоус