Мінфін заявив про 100% виконання держбюджету в травні

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Змінений бюджет виконується значно краще

У травні 2020 року в загальний фонд державного бюджету України надійшло 63,9 млрд грн. Таким чином розпис виконано на 100%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на Державну казначейську службу.

За даними прес-служби, з урахуванням невиконання розпису доходів, яке склалося в січні-квітні 2020 року (86,1%), розпис доходів за підсумками січня-травня по загальному фонду державного бюджету в цілому виконана на 88,4%.

З основних тенденцій травня 2020 року в Мінфіні зазначили наступне:

- розпис по податку та збору на доходи фізичних осіб перевиконано на 0,1 млрд грн;

- показник по рентній платі за користування надрами виконаний на 114,7%, перевиконання склало 0,3 млрд грн;

- розпис по акцизному податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів;

- на 99,8% виконана розпис по податку на додану вартість, недонадходження склали 0,1 млрд грн;

- 0,5 млрд грн склало недовиконання по податку на прибуток підприємств, розпис виконано на 97,2%

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені в закон про держбюджет у квітні 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус