Минфин запускает официальную страницу в терминале Bloomberg

Официальную страницу Минфина пользователи терминала Bloomberg могут найти через функцию MFU

Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg. Об этом объявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова во время рабочего визита в Великобританию, передает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что официальную страницу Минфина пользователи терминала Bloomberg могут найти через функцию MFU. Благодаря этому они смогут получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и оперативную информацию об объявлении и результатах аукционов.

Кроме этого, на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

"Данная страница - это широко доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина. Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной", - сообщают в Минфине.

Напомним, в понедельник, 23 июля, Маркарова начала рабочий визит в Великобританию.