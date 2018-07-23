Мінфін запускає офіційну сторінку у терміналі Bloomberg

Офіційну сторінку Мінфіну користувачі терміналу Bloomberg можуть знайти через функцію MFU

Міністерство фінансів України запускає офіційну сторінку в терміналі Bloomberg. Про це оголосила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова під час робочого візиту до Великої Британії, передає прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що офіційну сторінку Мінфіну користувачі терміналу Bloomberg можуть знайти через функцію MFU. Завдяки цьому вони зможуть отримати інформацію про календар аукціонів українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та оперативну інформацію про оголошення та результати аукціонів.

Крім цього, на сторінці міститься інформація про облігації внутрішньої та зовнішньої держаної позики (ОВДП та ОЗДП), що перебувають в обігу, список первинних дилерів та загальна інформація про аукціони.

"Дана сторінка - це широко доступний інформаційний ресурс про фінансові інструменти, емітентом яких виступає Україна. Інформування іноземних інвесторів про українські суверенні фінансові інструменти сприятиме розширенню бази іноземних інвесторів в цінні папери, випущені Україною", - повідомляють у Мінфіні.

Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, Маркарова розпочала робочий візит до Великої Британії.