Маркарова начала рабочий визит в Великобританию

И.о. министра финансов встретится с замглавы Минфина Великобритании и президентом ЕБРР

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова в понедельник, 23 июля, начала рабочий визит в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Маркарова, в частности, проведет встречу с заместителем главы Минфина Великобритании Робертом Дженриком, во время которой будет обсужден процесс внедрения ключевых реформ в Украине и текущие вопросы сотрудничества двух стран.

И.о. министра также встретится с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сэром Суммой Чакрабарти. Стороны обсудят новую стратегию работы банка в Украине на период 2018-2023 годов.

Маркарова также примет участие в церемонии подписания Многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Многосторонняя конвенция MLI).

"Благодаря этому Украина сможет одновременно вносить необходимые изменения во все действующие международные договора об избежании двойного налогообложения. Подписание Многостороннего конвенция MLI - это шаг в рамках плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения", - сказано в сообщении.

Ожидается, что подписание документа позволит улучшить инвестиционный климат, стимулировать рост экономики и развитие международной торговли.

В завершение рабочей поездки и.о. министра примет участие в круглом столе "Инновации и возможности", главной целью которого является обсуждение возможностей Украины в контексте глобальной экономики.

Напомним, как писало РБК-Украина, Маркарова подписала изменения в три соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро.

4 июля по представлению Маркаровой Кабинет министров назначил на должность заместителя главы Минфина Юрия Гелетия.