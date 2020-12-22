Минфин занял еще 22 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 22,209 млрд грн (по курсу НБУ). Это в 2,3 раза меньше, чем на предыдущем аукционе (51,439 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 17.03.2021 на сумму 1,580 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых,

с погашением 14.04.2021 на сумму 3,841 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,25% годовых,

с погашением 07.07.2021 на сумму 3,219 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,75% годовых,

с погашением 01.12.2021 на сумму 5,127 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,62% годовых,

с погашением 15.06.2022 на сумму 1,509 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,75% годовых,

с погашением 15.02.2023 на сумму 182 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,98% годовых,

с погашением 01.11.2023 на сумму 398 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,00% годовых,

с погашением 22.05.2024 на сумму 300 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,15% годовых,

с погашением 26.02.2025 на сумму 2,170 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,25% годовых.

Также Минфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 16.12.2021 на сумму 138 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,80% годовых.

Напомним, на аукционе 15 декабря Минфин привлек в госбюджет рекордный объем средств - 51,439 млрд грн.

Рекордное размещение Минфина стало причиной падения курса доллара на прошлой неделе ниже 28 гривен, так как часть облигаций купили нерезиденты, которые обменяли для этого валюту.