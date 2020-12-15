Минфин повыл ставки и занял 51 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Минфин разместил ОВГЗ на рекордную сумму

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн (по курсу НБУ). Это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе (15,963 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 03.03.2021 на сумму 4,229 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых,

с погашением 16.06.2021 на сумму 10,134 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,50% годовых,

с погашением 21.07.2021 на сумму 11,348 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,75% годовых,

с погашением 27.10.2021 на сумму 6,728 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,56% годовых,

с погашением 11.05.2022 на сумму 3,834 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,70 годовых,

с погашением 01.11.2023 на сумму 2,766 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,98% годовых,

с погашением 26.02.2025 на сумму 3,063 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,18% годовых.

Также Минфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 21.10.2021 на сумму 266 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,80% годовых.

с погашением 21.10.2021 на сумму 57 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,50% годовых.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что правительство Украины в конце года получило проблемы с финансированием дефицита бюджета из-за приостановки сотрудничества с внешними кредиторами. Из-за этого выросла стоимость заимствований.