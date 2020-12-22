Мінфін запозичив ще 22 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 22,209 млрд грн (за курсом НБУ). Це в 2,3 рази менше, ніж на попередньому аукціоні (51,439 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 17.03.2021 на суму 1,580 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,00% річних,

з погашенням 14.04.2021 на суму 3,841 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,25% річних,

з погашенням 07.07.2021 на суму 3,219 млрд грн, середньозважений рівень дохідності становив 10,75% річних,

з погашенням 01.12.2021 на суму 5,127 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,62% річних,

з погашенням 15.06.2022 на суму 1,509 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,75% річних,

з погашенням 15.02.2023 на суму 182 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,98% річних,

з погашенням 01.11.2023 на суму 398 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,00% річних,

з погашенням 22.05.2024 на суму 300 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,15% річних,

з погашенням 26.02.2025 на суму 2,170 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,25% річних.

Також Мінфін продав валютні ОВДП:

з погашенням 16.12.2021 на суму 138 млн доларів, середньозважений рівень дохідності склав 3,80% річних.

Нагадаємо, на аукціоні 15 грудня Мінфін залучив до держбюджету рекордний обсяг коштів - 51,439 млрд грн.

Рекордне розміщення Мінфіну стало причиною падіння курсу долара минулого тижня нижче за 28 гривень, оскільки частину облігацій купили нерезиденти, які обміняли для цього валюту.