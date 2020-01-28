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Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации

Новости » Экономика     28.01.2020 - 18:58
Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

По итогам аукциона в госбюджет поступит 6,3 млрд гривен

Министерство финансов Украины во вторник, 28 января, на аукционе провело на внутреннем рынке успешное размещение государственных облигаций со сроком обращения семь лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина в Facebook.

Как отмечается, погашение должно состояться 26 мая 2027 года.

Размещение семилетних ОВГЗ в гривне поможет Украине увеличить долю долга в национальной валюте. Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%. Сейчас ставка составляет 9,79%.

По итогам аукциона в государственный бюджет поступит 6,3 млрд гривен (3 месячные ОВГЗ - 525 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1148 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 912 млн грн, 7-летние ОВГЗ - 3704 млн грн). При этом общий спрос на украинские ОВГЗ превысил 13 млрд гривен.

"Мы рады представить рынку семилетние гривневые ОВГЗ. Снижение стоимости привлечения средств и удлинение сроков позволяет проводить в стране реформы, инвестировать в человеческий капитал и инфраструктурные проекты, и при этом снижать долговую нагрузку. Украина поставила цель - увеличить эффективность бюджетных расходов. Это сверхсложная задача, которую мы по результатам 2019 года смогли выполнить. Международные инвесторы понимают это и поддерживают Украину, продолжая инвестировать в страну", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, за минувшую неделю (20-24 января) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,42 млрд гривен до 123,87 млрд гривен. Таким образом, с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 6,15 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Кроме того, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 января 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,314 млрд грн

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