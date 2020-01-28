Мінфін вперше за шість років випустив 7-річні облігації

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За підсумками аукціону у держбюджет надійде 6,3 млрд гривень

Міністерство фінансів України у вівторок, 28 січня, на аукціоні провело на внутрішньому ринку успішне розміщення державних облігацій зі строком обігу сім років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну у Facebook.

Як наголошується, погашення має відбутися 26 травня 2027 року.

Розміщення семирічних ОВДП у гривні допоможе Україні збільшити частку боргу в національній валюті. Останній раз цінних паперів з аналогічним терміном обігу випускалися більш ніж п'ять років тому за ставкою 15,5%. Зараз ставка становить 9,79%.

За підсумками аукціону до державного бюджету надійде 6,3 млрд гривень (3 місячні ОВДП - 525 млн грн, 1-річні ОВДП - 1148 млн грн, 2-річні ОВДП - 912 млн грн, 7-річні ОВДП - 3704 млн грн). При цьому загальний попит на українські ОВДП перевищив 13 млрд гривень.

"Ми раді представити на ринку семирічні гривневі ОВДП. Зниження вартості залучення коштів та подовження термінів дозволяє проводити в країні реформи, інвестувати в людський капітал та інфраструктурні проєкти, і при цьому знижувати боргове навантаження. Україна поставила за мету - збільшити ефективність бюджетних витрат. Це надскладне завдання, яке ми, за результатами 2019 року змогли виконати. Міжнародні інвестори розуміють і підтримують Україну, продовжуючи інвестувати в країну", - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, за минулий тиждень (20-24 січня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 2,42 млрд гривень до 123,87 млрд гривень. Таким чином, з початку 2020 року нерезиденти збільшили свої вкладення в держоблігації України 6,15 млрд грн - з 117,72 млрд грн на кінець 2019 року.

Крім того, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 січня 2020 року залучило до державного бюджету 6,314 млрд грн