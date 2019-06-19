Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спросом пользуются долларовые облигации и облигации в евро

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 июня 2019 года привлекло в государственный бюджет 7,908 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 16.10.2019 на сумму 472,500 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,85% годовых.

с погашением 04.12.2019 на сумму 461,079 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,34% годовых.

с погашением 10.06.2020 на сумму 678,542 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,45% годовых.

с погашением 11.08.2021 на сумму 296,282 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,95% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 02.04.2020 на сумму 32,782 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 13.05.2020 на сумму 52,683 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 03.06.2021 на сумму 14,736 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,53% годовых.

Минфин также продал ОВГЗ в евро:

с погашением 27.11.2019 на сумму 112,651 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 4,6% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня 2019 года привлекло в государственный бюджет 6,594 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Напомним, по данным Минфина, государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне - 103,2 млрд грн.