Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попитом користуються доларові облігації та облігації в євро

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 червня 2019 року залучило до державного бюджету 7,908 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 16.10.2019 на суму 472,500 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,85% річних.

з погашенням 04.12.2019 на суму 461,079 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 18,34% річних.

з погашенням 10.06.2020 на суму 678,542 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,45% річних.

з погашенням 11.08.2021 на суму 296,282 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,95% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 02.04.2020 на суму 32,782 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 13.05.2020 на суму 52,683 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 03.06.2021 на суму 14,736 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,53% річних.

Мінфін також продав ОВДП в євро:

з погашенням 27.11.2019 на суму 112,651 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 4,6% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 червня 2019 року залучило до державного бюджету 6,594 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Нагадаємо, за даними Мінфіну, державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 155,5 млрд грн, у тому числі в гривні - 103,2 млрд грн.