Минфин увеличил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 7,154 млрд грн. Это на больше 1,146 млрд грн, чем на предыдущем аукционе (6,008 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 27.01.2021 на сумму 3,923 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,30% годовых.

с погашением 29.09.2021 на сумму 1,737 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 21.10.2021 на сумму 52,674 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Согласно плану, в IV квартале необходимо выплатить 2,444 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Напомним, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).