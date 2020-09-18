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НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Киев, Пятница 18 сентября 2020 13:17
НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

В конце 2020 года ожидаются максимальные выплаты

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на IV квартал.

Об этом сообщатся на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,587 млрд долларов, из которых 71 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,444 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,602 млрд долларов, из которых 11,158 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,444 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,734 млрд долларов и на I квартал - 4,691 млрд долларов.

НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Напомним, по данным НБУ, в течение II квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов - до 122,8 млрд долларов. Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,7% на конец I квартала.

Отметим, Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешней государственной ссуды. Общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

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