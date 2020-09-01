Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Минфин продал годичные облигации на 2,829 млрд грн под 9,29% годовых
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 сентября 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,829 млрд грн. Это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе (894 млн грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 894 млн грн (по курсу НБУ). Это в почти в три раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2,507 млрд грн).
Напомним, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.
Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).