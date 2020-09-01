ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази

Автор: Олександр Білоус

Мінфін продав річні облігації на 2,829 млрд грн під 9,29% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 вересня 2020 року залучило до державного бюджету 2,829 млрд грн. Це більш ніж в три рази більше, ніж на попередньому аукціоні (894 млн грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 29.09.2021 на суму 2,829 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,29% річних.

Популярні новини

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 894 млн грн (за курсом НБУ). Це майже в три рази менше, ніж на попередньому аукціоні (2,507 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, у тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство фінансів УкраїниоблигацииОВГЗ