Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні майже у два рази

Гривневі облігації продаються з прибутковістю 12-13%, доларові - 4%
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 4,655 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 26 листопада обсяг був 2,388 млрд. грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Крім того, Мінфін продав доларові ОВДП:
Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.
Зазначимо, нерезиденти за січень-листопад 2019 збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.