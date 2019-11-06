Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в два раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,139 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 29 октября объем был 1,574 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 19.02.2020 на сумму 311 664 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,35% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 521 430 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,00% годовых.

с погашением 23.08.2023 на сумму 2,306 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,30% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Ранее в НБУ заявляли, что центробанк выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ.