Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в два раза

После снижения учетной ставки НБУ доходность ОВГЗ упала до 13-14%
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,139 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 29 октября объем был 1,574 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.
Ранее в НБУ заявляли, что центробанк выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ.