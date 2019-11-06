Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в два рази

Після зниження облікової ставки НБУ прибутковість ОВДП впала до 13-14%
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 3,139 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 29 жовтня обсяг був 1,574 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Як повідомляло РБК-Україна, нерезиденти з початку 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.
Раніше в НБУ заявляли, що центробанк викупив майже 100 відсотків коштів, які надійшли від нерезидентів для купівлі ОВДП.