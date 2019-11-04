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Нерезиденты увеличили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд грн

Новости » Экономика     04.11.2019 - 09:24
Нерезиденты увеличили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд грн
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Иностранцы покупают украинские ОВГЗ в гривне, опуская курс доллара

Нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Нерезиденты увеличили портфель гособлигаций Украины до 100 млрд грн

bank.gov.ua

По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 1 ноября 2019 находилось ОВГЗ на сумму 809771,79 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337061,03 млн грн, банков - 337032,22 млн грн, юридических лиц - 25969,84 млн грн, физических лиц - 9867,99 млн грн, нерезидентов - 99840,72 млн грн.

При этом из общего портфеля нерезидентов 96994,04 млн грн номинировано в гривне, 1459,84 млн грн - в долларах, 1386,84 84 млн грн - в евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов.

Ранее в НБУ заявляли, что центробанк выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ.

НБУ с начала года купил на межбанке более 4 млрд долларов Украинские банки завершили переход на стандарт IBAN
Новости Украины Национальный банк УкраиныоблигацииОВГЗ
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