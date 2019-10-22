Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 октября 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,011 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 08.04.2020 на сумму 500,297 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,40% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 512,858 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,80% годовых.

с погашением 12.10.2022 на сумму 1,998 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,06% годовых.

При этом Минфин предложил облигации номинальной стоимостью 3 млрд грн, а объем заявок составил 5,164 млрд грн.

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем 24 сентября - 13,2 млрд грн.

Однако уже 8 октября Минфин увеличил объем проданных гособлигаций до 2,154 млрд грн, а 15 октября продал на 1,149 млрд грн.

По данным НБУ, в течение недели 15-18 октября нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн.