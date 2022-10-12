Мінфін України обговорив нову кредитну програму з представниками МВФ

"У рамках робочого візиту до США, де відбуваються Щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці", - йдеться у повідомленні.

Саме там відбулась зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили можливість нової кредитної програми. Вона має забезпечити пріоритетні видатки держбюджету України у 2023 році.

"Сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте, в умовах активних бойових дій, для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ, для забезпечення стабільності фінансової системи", - заявив Марченко.

За його словами, потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 млрд доларів щомісячно. Також міністр додав, що подальша співпраця з МВФ є одним із найважливіших пріоритетів для України. Марченко висловив сподівання щодо визначення сторонами умов для запуску нової програми співпраці у найближчому майбутньому.