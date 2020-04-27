Минфин США прогнозирует "выздоровление" американской экономики до сентября

Министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует, что американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, выздоровеет уже этим летом - в начале осени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Мнучин отметил, что США начнут открывать экономику в мае и июне, а уже в июле, августе и сентябре увидят "настоящее экономическое выздоровление".

"Мы влили триллионы долларов в экономику, и это будет иметь значительное влияние", - сказал Мнучин.

В то же время Бюджетный Офис Конгресса США прогнозирует, что экономика упадет в этом году на 5,6%, а уровень безработицы достигнет 16% в третьем квартале 2020.

По словам министра финансов, кризиса наподобие 2008 рок нет.

"Мы закрыли экономику, мы ее снова откроем. Мы не имеем дело с финансовым кризисом 2008 года", - сказал Мнучін.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о предоставлении государственной помощи на 484 миллиарда долларов в связи с кризисом из-за коронавируса.

Напомним, 21 апреля Сенат Соединенных Штатов принял пакет финансовой поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.

Ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать убытки от пандемии коронавируса.