Мінфін США прогнозує "одужання" американської економіки до вересня

Міністр фінансів США Стівен Мнучін прогнозує, що американська економіка, яка зазнала серйозних втрат через пандемію коронавірусу, одужає вже цього літа-на початку осені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Мнучін зазначив, що США почнуть відкривати економіку у травні та червні, а вже у липні, серпні та вересні побачать "справжнє економічне одужання".

"Ми влили трильйони доларів в економіку, і це матиме значний вплив", - сказав Мнучін.

Натомість Бюджетний Офіс Конгресу США прогнозує, що економіка впаде цього року на 5,6%, а рівень безробіття досягне 16% у третьому кварталі 2020.

За словами міністра фінансів, кризи на зразок 2008 рок нема.

"Ми закрили економіку, ми її знову відкриємо. Ми не маємо справу з фінансовою кризою 2008 року", - сказав Мнучін.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав закон про надання державної допомоги на 484 мільярди доларів у зв'язку з кризою через коронавірус.

Нагадаємо, 21 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив пакет фінансової підтримки економіки майже на 500 мільярдів доларів.

Раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавіруса.