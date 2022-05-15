Минфин США предупредил банки о последствиях за помощь России обходить санкции

Заместитель главы минфина США Адевале Адейемо заявил, что иностранные банки, которые помогают российским олигархам и бизнесу уклоняться от санкций, могут потерять доступ к рынкам в США и Европе. Регулятор может использовать против нарушителей ограничительные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Если вы окажете материальную поддержку физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, мы можем распространить на вас наш режим санкций и использовать наши инструменты, чтобы преследовать вас", - сказал он.

Он добавил, что хотел бы "очень четко" дать понять банкам, что США и их союзники готовы "действовать, если они будут делать что-то, что нарушает наши санкции".