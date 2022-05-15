RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінфін США попередив банки про наслідки за допомогу Росії обходити санкції

Фото: Мінфін США попередив про наслідки банки, що допомагають РФ уникнути санкцій (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Заступник глави Мінфіну США Адевале Адейємо заявив, що іноземні банки, які допомагають російським олігархам і бізнесу ухилятися від санкцій, можуть втратити доступ до ринків в США і Європі. Регулятор може використовувати проти порушників обмежувальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Якщо ви надасте матеріальну підтримку фізичній або юридичній особі, яка перебуває під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб переслідувати вас", - сказав він.

Він додав, що хотів би "дуже чітко" дати зрозуміти банкам, що США і їх союзники готові "діяти, якщо вони будуть робити щось, що порушує наші санкції".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США ввели повні блокуючі санкції проти "Ощадбанку"і" Альфа-Банку".

Також нещодавно стали відомі деякі подробиці шостого пакета антиросійських санкцій від ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції