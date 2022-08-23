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Минфин США предостерег турецкий бизнес от работы с подсанкционными россиянами, - WSJ

Фото: Минфин США предостерег турецкий бизнес от работы с подсанкционными россиянами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство финансов США направило письмо в Американскую торговую палату в Турции и предупредило о возможных санкциях за сотрудничество с россиянами, находящимися под западными ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также отправил письмо к ведущей бизнес-ассоциации Турции, Турецкой ассоциации промышленности и бизнеса, известной под аббревиатурой TUSIAD.

"Любые физические или юридические лица, которые оказывают материальную поддержку лицам, включенным в санкционного списка США, сами подвергаются риску ограничений США", - заявил Адейемо.

Минфин США предупреждает, что турецкие банки не могут иметь заочных отношений с российскими банками, находящимися под санкциями, сохраняя при этом такие же связи с американскими банками.

Министерство финансов Турции заявило, что никаким учреждениям или отдельным лицам не разрешено нарушать санкции.

Напомним, что ранее Минфин США сообщил о намерениях российских юридических и физических лиц обходить санкции. Для этого они пытаются использовать Турцию.

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