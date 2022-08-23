Минфин США предостерег турецкий бизнес от работы с подсанкционными россиянами, - WSJ

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также отправил письмо к ведущей бизнес-ассоциации Турции, Турецкой ассоциации промышленности и бизнеса, известной под аббревиатурой TUSIAD.

"Любые физические или юридические лица, которые оказывают материальную поддержку лицам, включенным в санкционного списка США, сами подвергаются риску ограничений США", - заявил Адейемо.

Минфин США предупреждает, что турецкие банки не могут иметь заочных отношений с российскими банками, находящимися под санкциями, сохраняя при этом такие же связи с американскими банками.

Министерство финансов Турции заявило, что никаким учреждениям или отдельным лицам не разрешено нарушать санкции.