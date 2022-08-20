Россия пытается обойти западные санкции с помощью Турции, - минфин США

Российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Евросоюзом и партнерами после 24 февраля.

Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Адейемо, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину санкции против Москвы ввели более 30 стран.

Заместитель министра финансов США в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Юнусом Элиташом также подчеркнул важность прилагаемых всем цивилизованным миром усилий по внедрению новых санкций против РФ.

По данным украинской разведки, российские власти ранее обращались к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках. При этом нет признаков, что Турция пойдет навстречу России, поскольку за такую поддержку США и ЕС могут наложить вторичные санкции на турецкие банки и компании.

Ранее мы писали, что попавшие под санкции российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги использовали глобальную сеть подставных компаний в Великобритании для уклонения от санкций. Через сеть фирм они покупали произведения искусства на миллионы долларов.

О репутационных потерях для компаний, соблюдавших антироссийские санкции "с широко закрытыми глазами" можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.