Мінфін США застеріг турецький бізнес від роботи з підсанкційними росіянами, - WSJ

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо також відправив лист до провідної бізнес-асоціації Туреччини, Турецької асоціації промисловості та бізнесу, відомої під абревіатурою TUSIAD.

"Будь-які фізичні або юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам, включеним до санкційного списку США, самі наражаються на ризик обмежень США", - заявив Адейемо.

Мінфін США попереджає, що турецькі банки не можуть мати заочних відносин з російськими банками, які перебувають під санкціями, зберігаючи при цьому такі ж зв'язки з американськими банками.

Міністерство фінансів Туреччини заявило, що ніяким установам чи окремим особам не дозволено порушувати санкції.