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Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі

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Білорусь, Понеділок 31 травня 2021 02:29
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Міністерство фінансів США з 3 червня відновить санкції щодо кількох білоруських компаній. Ці санкції були введені ще у 2006 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника відомства.

Під санкції, зокрема, потраплять "виробник шин, підприємство з виробництва добрив, а також виробник фарб".

Після перемоги Олександра Лукашенка на виборах 2006 року США ввели санкції щодо Мінська через порушення прав людини в республіці. Тоді громадянам і компаніям США заборонили надавати фінансування, товари або послуги особам, які потрапили в список, і навпаки. До списку санкцій увійшов, зокрема, сам Лукашенко.

Серед компаній, на які поширювалися санкції – "Белнефтехим" і його американське представництво, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцьк-Скловолокно", Білоруський нафтовий торговий дім.

Нагадаємо, Кіра Рудик заявила, що Верховна рада повинна ввести політичні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. А уряд-зняти з держави економічну залежність від Білорусі, позбавивши Лукашенка будь-яких важелів тиску на Україну.

Також прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала Євросоюз розглянути можливість введення економічних і фінансових санкцій щодо влади Білорусі. На її думку, обмежувальні заходи слід накласти на компанії, що беруть участь у будівництві білоруської атомної електростанції (Белаес).

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