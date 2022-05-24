UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах

Фото: Минфин США лишил Россию возможности обслуживать госдолг в долларах (wikimedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Министерство финансов США не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

"Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности России", - говорится в сообщении.

Текущая генлицензия завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (7:01 утра по Киеву).

Данное решение Минфина США увеличит возможность объявления Россией дефолта.

Напомним, в Казахстане заблокировали 21,6 млн долларов на корреспондентских счетах дочерних структур трех российских банков - "Сбербанка", "Альфа-банка" и ВТБ.

Мы также писали о том, что четыре страны призывают ЕС конфисковать российские активы для восстановления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииСоединенные Штаты Америки