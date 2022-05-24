Мінфін США позбавив РФ можливості обслуговувати держборг у доларах

Міністерство фінансів США не продовжуватиме дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Російській Федерації в умовах санкцій проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

"Офіс контролю за іноземними активами не буде відновлювати положення Генеральної ліцензії 9C, виданої відповідно до Положення про санкції через зловмисну іноземну діяльність Росії", - йдеться в повідомленні.

Поточна генліцензія завершує свою дію 25 травня 2022 року о 00:01 за східним часом (7:01 ранку за Києвом).

Дане рішення Мінфіну США збільшить можливість оголошення Росією дефолту.