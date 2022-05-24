ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах

Новина українською →
США, Вторник 24 мая 2022 23:58
Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах Фото: Минфин США лишил Россию возможности обслуживать госдолг в долларах (wikimedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Министерство финансов США не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

"Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности России", - говорится в сообщении.

Текущая генлицензия завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (7:01 утра по Киеву).

Данное решение Минфина США увеличит возможность объявления Россией дефолта.

Напомним, в Казахстане заблокировали 21,6 млн долларов на корреспондентских счетах дочерних структур трех российских банков - "Сбербанка", "Альфа-банка" и ВТБ.

Мы также писали о том, что четыре страны призывают ЕС конфисковать российские активы для восстановления Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины