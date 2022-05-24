Минфин США лишил РФ возможности обслуживать госдолг в долларах

Министерство финансов США не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

"Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности России", - говорится в сообщении.

Текущая генлицензия завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (7:01 утра по Киеву).

Данное решение Минфина США увеличит возможность объявления Россией дефолта.