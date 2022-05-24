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Мінфін США позбавив РФ можливості обслуговувати держборг у доларах

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США, Вівторок 24 травня 2022 23:58
Мінфін США позбавив РФ можливості обслуговувати держборг у доларах Фото: Мінфін США позбавив Росію можливості обслуговувати держборг в доларах (wikimedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Міністерство фінансів США не продовжуватиме дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Російській Федерації в умовах санкцій проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

"Офіс контролю за іноземними активами не буде відновлювати положення Генеральної ліцензії 9C, виданої відповідно до Положення про санкції через зловмисну іноземну діяльність Росії", - йдеться в повідомленні.

Поточна генліцензія завершує свою дію 25 травня 2022 року о 00:01 за східним часом (7:01 ранку за Києвом).

Дане рішення Мінфіну США збільшить можливість оголошення Росією дефолту.

Нагадаємо, в Казахстані заблокували 21,6 млн доларів на кореспондентських рахунках дочірніх структур трьох російських банків - "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ.

Ми також писали про те, що чотири країни закликають ЄС конфіскувати російські активи для відновлення України.

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