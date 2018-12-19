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Минфин США исключит UC Rusal и En+ из списка санкций

Новости » Политика    19.12.2018 - 20:06
Минфин США исключит UC Rusal и En+ из списка санкций
Фото: здание UC Rusal (sensum-club.pro)

В Минфине объяснили, что решение принято после того, как Дерипаска сократил долю в этих компаниях

Министерство финансов США исключит UC Rusal из санкционного списка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Сообщается, что данное решение не коснется бывшего президента UC Rusal Олега Дерипаски. Он останется под санкциями, а его активы будут заморожены.

По данным агентства, ограничения будут также сняты с En+ и "Евросибэнерго".
О соответствующем решении Минфин уже уведомил Конгресс. Санкции будут сняты через 30 дней.

В Минфине объяснили, что решение принято после того, как Дерипаска сократил долю в этих компаниях. Повлияли на него также изменения в советах директоров и появление там граждан США и Великобритании.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила список из шести российских олигархов, в отношении которых будут осуществлены проверки. 

Так, в указанный список попадут: владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, бывший президент "Русала" Олег Дерипаска, основатель USM Holdings Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Отметим, ранее сообщалось, что бывший руководитель кампании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт получил кредит в 10 млн долларов от российского олигарха Олега Дерипаски. 

"Агент Федерального бюро расследований (ФБР) сказал, что он рассмотрел налоговые декларации для компании, контролируемой Манафортом и его женой, которая получила кредит в размере 10 млн долларов от российского кредитора, который был идентифицирован как Олег Дерипаска", - говорится в сообщении.

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