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Мэй утвердила список олигархов РФ, против которых Британия может ввести санкции

Новости » Политика    09.12.2018 - 04:46
Мэй утвердила список олигархов РФ, против которых Британия может ввести санкции
Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Абрамович включен в список из шести олигархов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утвердила список из шести российских олигархов, в отношении которых будут осуществлены проверки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Так, в указанный список попадут: владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, бывший президент "Русала" Олег Дерипаска, основатель USM Holdings Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Сообщается, что в Британии указанных олигархов считают главными меценатами Кремля.

Таким образом, Британия намерена отозвать у миллиардеров из РФ визы, проверить происхождение их активов и законность приобретения недвижимости.

Отметим, с 7 декабря Великобритания приостановила выдачу виз инвесторов (категория Tier 1) для россиян. Власти объясняют это мерами по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые принимали участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

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