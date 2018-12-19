Мінфін США виключить UC Rusal і En+ зі списку санкцій

Фото: будівля UC Rusal (sensum-club.pro)

У Мінфіні пояснили, що рішення прийнято після того, як Дерипаска скоротив частку в цих компаніях

Міністерство фінансів США виключить UC Rusal з санкційного списку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що дане рішення не торкнеться колишнього президента UC Rusal Олега Дерипаски. Він залишиться під санкціями, а його активи будуть заморожені.

За даними агентства, обмеження будуть зняті з En+ "Євросибенерго".

Про відповідне рішення Мінфін повідомив, Конгресс. Санкції будуть зняті через 30 днів.

У Мінфіні пояснили, що рішення прийнято після того, як Дерипаска скоротив частку в цих компаніях. Вплинули на нього також зміни в радах директорів і поява там громадян США і Великобританії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей затвердила список з шести російських олігархів, щодо яких будуть здійснені перевірки.

Так, у зазначений список потраплять: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, колишній президент "Русала" Олег Дерипаска, засновник USM Holdings Алішер Усманов, Аркадій і Борис Ротенберг і глава "Роснафти" Ігор Сєчін.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що колишній керівник кампанії президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Пол Манафорт отримав кредит у 10 млн доларів від російського олігарха Олега Дерипаски.

"Агент Федерального бюро розслідувань (ФБР) сказав, що він розглянув податкові декларації для компанії, контрольованої Манафортом і його дружиною, яка отримала кредит у розмірі 10 млн доларів від російського кредитора, який був ідентифікований як Олег Дерипаска", - йдеться в повідомленні.