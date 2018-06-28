Манафорт получил в кредит 10 млн долларов от Дерипаски, - ФБР

Это стало ключевым доказательством обвинительного заключения против Манафорта

Бывший руководитель кампании президента Соединенных Штатов Америки(США) Дональда Трампа Пол Манафорт получил кредит в 10 млн долларов от российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает Reuters.

"Агент Федерального бюро расследований (ФБР) сказал, что он рассмотрел налоговые декларации для компании, контролируемой Манафортом и его женой, которая получила кредит в размере 10 млн долларов от российского кредитора, который был идентифицирован как Олег Дерипаска", - говорится в сообщении.

Так, ордер на обыск дал суд Вирджинии. Это послужило ключевым доказательством обвинительного заключения против Манафорта спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в 2016 года.

Как отмечается, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долларов от Партии регионов с 2007 до 2009 г. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможную его участие в коррупционных схемах в Украине.

Напомним, что в США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Позже их взяли под домашний арест. В суде сообщают, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

Также напомним, ранее сообщалось, что юристы бывшего главы политической кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апелляцию на решение федерального судьи об аресте Манафорта на время до судебного разбирательства после того, как его обвинили в попытках повлиять на свидетелей.