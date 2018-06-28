Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Манафорт получил в кредит 10 млн долларов от Дерипаски, - ФБР

НовостиОбщество    28.06.2018 - 09:23
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Это стало ключевым доказательством обвинительного заключения против Манафорта

Бывший руководитель кампании президента Соединенных Штатов Америки(США) Дональда Трампа Пол Манафорт получил кредит в 10 млн долларов от российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщает Reuters.

"Агент Федерального бюро расследований (ФБР) сказал, что он рассмотрел налоговые декларации для компании, контролируемой Манафортом и его женой, которая получила кредит в размере 10 млн долларов от российского кредитора, который был идентифицирован как Олег Дерипаска", - говорится в сообщении.

Так, ордер на обыск дал суд Вирджинии. Это послужило ключевым доказательством обвинительного заключения против Манафорта спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в 2016 года.

Как отмечается, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долларов от Партии регионов с 2007 до 2009 г. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможную его участие в коррупционных схемах в Украине.

Напомним, что в США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Позже их взяли под домашний арест. В суде сообщают, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

Также напомним, ранее сообщалось, что юристы бывшего главы политической кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подали апелляцию на решение федерального судьи об аресте Манафорта на время до судебного разбирательства после того, как его обвинили в попытках повлиять на свидетелей.

Встреча Трампа и Путина: вице-президент США назвал темы переговоров Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь