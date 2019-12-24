Минфин сократил продажу ОВГЗ на аукционе в два раза

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по облигациям снизились, спрос упал

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,295 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 17 декабря объем был 11,411 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 06.05.2020 на сумму 511,173 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,75% годовых.

с погашением 03.08.2022 на сумму 11,271 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,42% годовых.

Также Минфин продал ОВГЗ в долларах:

с погашением 15.10.2020 на сумму 104,685 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,40% годовых.

с погашением 16.12.2021 на сумму 100,390 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,86% годовых.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, одной из причин снижения учетной ставки Национального банка Украины с 15,5% до 13,5% в декабре было опасение чрезмерного усиления обменного курса.