ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин сократил продажу ОВГЗ на аукционе в два раза

Новости » Экономика     24.12.2019 - 18:04
Минфин сократил продажу ОВГЗ на аукционе в два раза
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по облигациям снизились, спрос упал

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,295 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 17 декабря объем был 11,411 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 06.05.2020 на сумму 511,173 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,75% годовых.
  • с погашением 03.08.2022 на сумму 11,271 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,42% годовых.

Также Минфин продал ОВГЗ в долларах:

  • с погашением 15.10.2020 на сумму 104,685 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,40% годовых.
  • с погашением 16.12.2021 на сумму 100,390 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,86% годовых.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, одной из причин снижения учетной ставки Национального банка Украины с 15,5% до 13,5% в декабре было опасение чрезмерного усиления обменного курса.

Аналитик назвал самые доходные инструменты на финансовом рынке Милованов назвал три принципа работы с ФЛП
Новости Украины Министерство финансов УкраиныОВГЗоблигации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь