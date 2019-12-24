Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні в два рази

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки за облігаціями знизилися, попит впав

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 5,295 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 17 грудня обсяг був 11,411 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 06.05.2020 на суму 511,173 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,75% річних.

з погашенням 03.08.2022 на суму 11,271 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,42% річних.

Також Мінфін продав ОВДП у доларах:

з погашенням 15.10.2020 на суму 104,685 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,40% річних.

з погашенням 16.12.2021 на суму 100,390 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,86% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, однією з причин зниження облікової ставки Національного банку України з 15,5% до 13,5% у грудні було побоювання надмірного посилення обмінного курсу.