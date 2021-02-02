Минфин сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 февраля 2021 года привлекло в государственный бюджет 5,285 млрд грн. Это на 2,261 млрд грн меньше, чем на предыдущем аукционе (7,546 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, аналитик группы ICU считает, что нерезиденты могут увеличить предложение валюты на рынке для покупки ОВГЗ и подтолкнуть гривну к укреплению.
Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.