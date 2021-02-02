Минфин сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 февраля 2021 года привлекло в государственный бюджет 5,285 млрд грн. Это на 2,261 млрд грн меньше, чем на предыдущем аукционе (7,546 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 19.05.2021 на сумму 250,4 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,29% годовых,

с погашением 02.02.2022 на сумму 897,9 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,40% годовых,

с погашением 19.04.2023 на сумму 2,139 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,88% годовых,

с погашением 22.05.2024 на сумму 1,998 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,15% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, аналитик группы ICU считает, что нерезиденты могут увеличить предложение валюты на рынке для покупки ОВГЗ и подтолкнуть гривну к укреплению.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.