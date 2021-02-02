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Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 лютого 2021 року залучило до державного бюджету 5,285 млрд грн. Це на 2,261 млрд грн менше, ніж на попередньому аукціоні (7,546 млрд грн).

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 19.05.2021 на суму 250,4 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,29% річних,
  • з погашенням 02.02.2022 на суму 897,9 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,40% річних,
  • з погашенням 19.04.2023 на суму 2,139 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,88% річних,
  • з погашенням 22.05.2024 на суму 1,998 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,15% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітик групи ICU вважає, що нерезиденти можуть збільшити пропозицію валюти на ринку для купівлі ОВДП і підштовхнути гривню до зміцнення.

Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.

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