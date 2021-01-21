ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ ожидает притока капитала в 2021 году: как это повлияет на курс гривны

Киев, Четверг 21 января 2021 15:26
НБУ ожидает притока капитала в 2021 году: как это повлияет на курс гривны
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Приток спекулятивного капитала может привести к укреплению гривны, как это уже происходило в 2019 году

Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже существенно оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и Украины. Значительный приток капитала может ослаблять инфляционное давление через канал валютного курса", - сказал он.

Напомним, курс доллара рекордно снизился в течение 2019 года - с 27,69 гривен до 23,6 грн/доллар. Одной из основных причин стал приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Нерезиденты вложили в облигации более 4 млрд долларов, конвертировав их в гривны.

В начале 2020 года инвесторы начали выводить средства из Украины. По итогам года официальный курс доллара к гривне вырос на 19,4% до 28,27 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс долларакурс НБУКурс гривны

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь