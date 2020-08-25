Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе почти в три раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 894 млн грн (по курсу НБУ). Это в почти в три раза меньше, чем на предыдущем аукционе (2,507 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 16.12.2020 на сумму 78,5 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,10% годовых,

Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ:

с погашением 21.10.2021 на сумму 29,8 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,507 млрд грн (по курсу НБУ), что во в четыре раза меньше, чем на предыдущем аукционе (10,123 млрд грн).

Напомним, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).