Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні майже в три рази

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 894 млн грн (за курсом НБУ). Це майже в три рази менше, ніж на попередньому аукціоні (2,507 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 16.12.2020 на суму 78,5 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 7,10% річних,

Крім того, Мінфін розмістив валютні ОВДП:

з погашенням 21.10.2021 на суму 29,8 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,50% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 2,507 млрд грн (за курсом НБУ), що в чотири рази менше, ніж на попередньому аукціоні (10,123 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, у тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).